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Сегодня, 13:45

Непомнящий: «Роша — великолепное приобретение. В отличие от Фукса, который для меня абсолютно загадка. Какой-то хрустальный мальчик...»

Непомнящий доволен, что ЦСКА подписал Рошу
Александр Кружков
Обозреватель

Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» оценил летние приобретения армейцев.

— С кем из новичков ЦСКА точно угадал?

— Мне очень нравится Мойзес. Заслуженно застолбил за собой место на левом фланге. Теперь там Зайнутдинов вряд ли появится. Но ничего, ему другую позицию найдут, парень универсальный, может сыграть где угодно. Роша тоже великолепное приобретение. В отличие от Фукса, который для меня абсолютно загадка. Какой-то хрустальный мальчик...

— Да уж.

— Гайич — старательный, работоспособный, но и в обороне огрехи есть, и КПД в атаке оставляет желать лучшего. Это неравноценная замена Марио Фернандесу. А про Мендеса и Зделара пока вообще сказать нечего.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. «Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым улыбались». Помощник главного тренера ЦСКА — о прошедшем дерби

Бруно Фукс
Валерий Непомнящий
Милан Гайич
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Мойзес Барбоза
2
1
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