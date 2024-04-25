Непомнящий: «Файзуллаев реализует себя лучше Дзагоева»

Бывший советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» оценил потенциал полузащитника армейцев Аббоса Файзуллаева.

— После матча злые языки стали говорить, что Файзуллаев специально получил желтую, чтобы поскорее уехать в молодежную сборную Узбекистана.

— Нет, я в это не верю. Не производит он на меня впечатления такого парня. Если вспомнить эпизод, Аббос потерял мяч, догонял, пытался отобрать... Так получилось. Обидно. Считаю его одним из открытий нынешнего сезона в РПЛ. Находка!

— Но спадов в игре не избежал.

— Согласен. Но это было связано с плотным графиком. Он все-таки играл в Кубке Азии. Приехал и через какое-то время вернулся на свой уровень.

— В чем ему еще надо прибавить?

— По мне, парень без особых изъянов. Когда он в порядке, глаз радует! Его спады — норма для молодых игроков, которые первый сезон проводят в РПЛ. Они не умеют себя еще регулировать. Опытный футболист знает, когда можно чуть отпустить вожжи, когда опять включиться по полной, лучше рассчитывают силы по дистанции.

— Файзуллаев не напоминает вам молодого Дзагоева?

— Нет, они по манере игры сильно отличаются. Дзагоев был хитрющим из хитрющих! Файзуллаев играет на других скоростях. Считаю, Аббос больше заряжен на успех, на развитие карьеры. Мне во всяком случае так кажется. Думаю, его ждет более светлое игровое будущее, чем у Алана. Файзуллаев ярче раскроется.

— Надолго ли он в ЦСКА?

— Думаю, уедет либо по ходу, либо по окончании следующего сезона. В одно из трансферных окон.

— Вот как?

— Видно, что парень играет во взрослый футбол. Наверное, агенты уже проводят определенную работу. Конечно, жаль терять такого исполнителя. Такие футболисты украшают РПЛ. Досадно, когда способные ребята уезжают в Европу и там сидят на лавке... Надо выбрать железный вариант, чтобы постоянно играть за рубежом.

— Кто заменит Файзуллаева в предстоящей встрече с красно-белыми?

— Давила.

— Как он вам весной?

— В ряде матчей РПЛ чилиец выглядел весьма ярко. Но я пока повременил бы с серьезными выводами. В целом ожидал большего. На мой взгляд, покинувшие армейцев Карраскаль и Медина посильнее Давилы. Он их не превзошел.