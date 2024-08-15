Непомнящий: «Крылья Советов» нашли Дзюбу. В нашем чемпионате он еще фигура»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий оценил возможный переход 35-летнего форварда Артема Дзюбы в «Крылья Советов».

«Рад, что Дзюба нашел себе команду в РПЛ? Это команда нашла Артема. Почему мне не радоваться, если еще один футболист солидного уровня играет в нашем чемпионате? У „Крыльев Советов“ такая народная примета: после удачных сезонов следующие хуже получаются. Осинькин — героическая личность. Из этих ситуаций всегда находит выход. Думаю, что там все будет в порядке. Просто стечение обстоятельств: столько травмированных, столько игроков основы не играет. Как раз в этой ситуации, когда сложно, трудно, Дзюба будет себя находить. Я уверен, что в нашем чемпионате Дзюба еще фигура», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Прошлый сезон Дзюба провел в «Локомотиве». Его контракт истек, а железнодорожники не предложили продлить соглашение.

После четырех туров «Крылья Советов» занимают 13-е место в РПЛ с тремя очками.