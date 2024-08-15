Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:42

Непомнящий: «Крылья Советов» нашли Дзюбу. В нашем чемпионате он еще фигура»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий оценил возможный переход 35-летнего форварда Артема Дзюбы в «Крылья Советов».

«Рад, что Дзюба нашел себе команду в РПЛ? Это команда нашла Артема. Почему мне не радоваться, если еще один футболист солидного уровня играет в нашем чемпионате? У „Крыльев Советов“ такая народная примета: после удачных сезонов следующие хуже получаются. Осинькин — героическая личность. Из этих ситуаций всегда находит выход. Думаю, что там все будет в порядке. Просто стечение обстоятельств: столько травмированных, столько игроков основы не играет. Как раз в этой ситуации, когда сложно, трудно, Дзюба будет себя находить. Я уверен, что в нашем чемпионате Дзюба еще фигура», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Прошлый сезон Дзюба провел в «Локомотиве». Его контракт истек, а железнодорожники не предложили продлить соглашение.

После четырех туров «Крылья Советов» занимают 13-е место в РПЛ с тремя очками.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Валерий Непомнящий
ФК Крылья Советов (Самара)
3
0
Читайте также
Гашек заявил, что хочет помочь россиянам вернуться на международную арену
Хабиб Нурмагомедов заплатил 302 миллиона рублей и закрыл долг перед ФНС
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Убрал вратаря в овертайме – рискуешь остаться без очков. Что за новое правило придумали в КХЛ и зачем оно нужно
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бушманов отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Крылья Советов»