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Сегодня, 09:38

Непомнящий — об отставке Деограсии: «Похоже, что был утерян контроль над командой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Советский и российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на отставку главного тренера «Оренбурга» Давида Деограсии.

«В каком-то смысле нет в этом неожиданности. Другое дело, что для меня неожиданно было, как «Оренбург» потерял свою игру, казалось, что было все безоблачно, обыграли «Спартак», а потом все становилось хуже и хуже. Похоже, что был утерян контроль над командой. Поэтому логика в этом есть», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.ru.

После 10 туров «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.

Источник: Vprognoze.ru
Валерий Непомнящий
ФК Оренбург
Давид Деограсия

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