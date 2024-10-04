Непомнящий — об отставке Деограсии: «Похоже, что был утерян контроль над командой»

Советский и российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на отставку главного тренера «Оренбурга» Давида Деограсии.

«В каком-то смысле нет в этом неожиданности. Другое дело, что для меня неожиданно было, как «Оренбург» потерял свою игру, казалось, что было все безоблачно, обыграли «Спартак», а потом все становилось хуже и хуже. Похоже, что был утерян контроль над командой. Поэтому логика в этом есть», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.ru.

После 10 туров «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.