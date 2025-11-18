Видео
Сегодня, 10:44

Непомнящий об уходе Карпина из «Динамо»: «Он все продумал, просчитал»

Руслан Минаев

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал взвешенным решением уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Он все продумал, просчитал. Карпин не добивался успеха на посту тренера «Динамо». Ему нужно было время, чтобы подготовить игроков к его требованиям. Может быть, стоило доиграть до зимней паузы, но, с другой стороны, очевидно, что был разговор с руководством клуба, не сошлись во мнениях и он принял это решение», — цитирует Непомнящего News.ru.

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

Источник: news.ru
4

  • Князь Болтконский

    Так что он продумал и просчитал в итоге,если был разговор с руководством клуба,и не сошлись во мнениях? Дед,это что-то продумал и расчитал по ходу.

    18.11.2025

  • Дед33

    Теперь Карпину ничего не мешает сосредоточиться на сборной. Валера, верим!

    18.11.2025

  • papacarl

    Динамо до конца года больше 2 очков не светит, так что Карпин все правильно просчитал.

    18.11.2025

  • Nik

    конченный продуман

    18.11.2025

    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
