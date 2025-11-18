Непомнящий об уходе Карпина из «Динамо»: «Он все продумал, просчитал»

Сегодня, 10:44
Российский тренер Валерий Непомнящий назвал взвешенным решением уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».
«Он все продумал, просчитал. Карпин не добивался успеха на посту тренера «Динамо». Ему нужно было время, чтобы подготовить игроков к его требованиям. Может быть, стоило доиграть до зимней паузы, но, с другой стороны, очевидно, что был разговор с руководством клуба, не сошлись во мнениях и он принял это решение», — цитирует Непомнящего News.ru.
17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.
Князь Болтконский
Так что он продумал и просчитал в итоге,если был разговор с руководством клуба,и не сошлись во мнениях? Дед,это что-то продумал и расчитал по ходу.
18.11.2025
Дед33
Теперь Карпину ничего не мешает сосредоточиться на сборной. Валера, верим!
18.11.2025
papacarl
Динамо до конца года больше 2 очков не светит, так что Карпин все правильно просчитал.
18.11.2025
Nik
конченный продуман
18.11.2025