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Сегодня, 20:18

Непомнящий: «Крыши на стадионах вернут моду на футбол, я поддерживаю РФС в этой инициативе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий поддержал инициативу Российского футбольного союза (РФС) помочь футбольным клубам с возведением крыш на стадионах.

«Я полностью поддерживаю инициативу РФС, где предложили помочь с возведением крыш на аренах. Иначе и быть не может. Потому что пример стадиона в Санкт-Петербурге показал, что когда есть возможность создать комфортные условия для зрителей, особенно в плохую погоду, то появляется желание приходить на футбол. Мы постоянно видим, как игры «Зенита» посещают тысячи болельщиков. Поэтому, если крыши будут появляться на других стадионах, в стране вновь возникнет мода ходить на футбол. Всем будет комфортно даже в метель и мороз», — приводит слова Непомнящего RT.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о том, когда организация выйдет с инициативой строительства стадионов с крышей или достройки крыш на уже существующих аренах.

Источник: RT
Футбол
РФС
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