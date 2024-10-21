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Сегодня, 17:15

Непомнящий: «Как я могу осуждать решения Галицкого? Он умница!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный тренер Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» отметил, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий имеет право принимать кардинальные решения по тренерам.

— Сейчас все хвалят Мурада Мусаева. А ведь Сергея Галицкого многие упрекали за решение уволить Владимира Ивича.

— Стало ли лучше? Риторический вопрос. Но я не могу комментировать решения Сергея Николаевича. Так глубоко не погружен в дела клуба, команды. Он — умница! Точно имеет право на свое «я». Да, Галицкий — не тренер, но он заслужил право принимать те или иные решения, порой очень кардинальные. Я его точно не вправе осуждать.

Мурад Мусаев сменил серба Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара» в марте этого года. Он уже тренировал команду в сезоне-2020/21.

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Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
Сергей Галицкий

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