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31 октября, 23:40

Непомнящий: «В игре «Спартака» нет уверенности и стабильности»

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Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном участии «Спартака» в чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«В игре «Спартака» нет уверенности и стабильности. Каждый матч может пойти по любому сценарию. Красно-белые выбыли из чемпионской гонки? У «Спартака» остались лишь математические шансы на чемпионство в этом сезоне. Они слишком слабо стартовали, чтобы всерьез бороться за титул», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

После 13 туров чемпионата России-2024/25 «Спартак» занимает шестое место в таблице с 22 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Валерий Непомнящий
ФК Спартак (Москва)

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