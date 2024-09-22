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Сегодня, 08:23

Непомнящий: «Футболисты «Акрона» должны брать пример с Дзюбы»

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Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий прокомментировал разгромное поражение «Акрона» от «Краснодара» (2:5) в 9-м туре РПЛ.

«Артем не только две голевые передачи отдал, еще и в нескольких эпизодах хороших поучаствовал. Что тут скажешь, у него есть мастерство, есть класс. Но я бы хотел, чтобы он еще прибавил в движении. Немножечко пока еще не хватает, мне кажется.

В общем, футболисты «Акрона» должны брать пример с Дзюбы. Тольяттинцы заигрались в атакующий футбол и не смогли сдержать соперника, не хватило дисциплинированы. Конечно, такие крупные поражения — удар по самолюбию игроков», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Подопечные Мурада Мусаева набрали 21 очко в 9-ти РПЛ и занимают второе место в турнирной таблице. Тольяттинская команда располагается на 11-й строчке (8 очков).

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Валерий Непомнящий
РПЛ
ФК Акрон
ФК Краснодар

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