Непомнящий: «Спартак» не выглядел очень хорошо, это «Ростов» дал создать моменты»

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал матч 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (5:1).

«Вчера ведь команда не показала какое-то чудо. «Спартак» не выглядел очень хорошо, это «Ростов» дал москвичам создать моменты. Если новый тренер даст игрокам раскрывать себя нужным образом, то результаты придут», — приводит слова Непомнящего «Евро-футбол.Ру».

«Спартак» в турнирной таблице РПЛ занимает четвертое место, набрав 38 очков в 24 матчах. «Ростов» идет восьмым с 34 очками.