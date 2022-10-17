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Сегодня, 14:15

Непомнящий: «Баринов имеет право и на более жесткие высказывания»

Непомнящий прокомментировал победу «Локомотива» над «Торпедо»
Александр Кружков
Обозреватель

Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Локомотива» над «Торпедо» в 13-м туре РПЛ (1:0).

— Как вам «Локо» без немцев?

— Первое, что бросилось в глаза, — настрой футболистов. Видно — они не хотят тонуть, намерены как можно быстрее выкарабкаться из турнирного подвала. Благо подбор игроков позволяет. Вообще, глядя на «Локомотив», сразу задаешься вопросом — как же команда с таким крепким составом пошла ко дну?

— Ну и как для себя это объясняете?

— Футболисты должны не только понять идеи тренера, но и принять их. Одно без другого не работает. Думаю, проблема «Локомотива» именно в этом. Вот почему не получилось ни у Гисдоля, ни у Комппера, ни у Циннбауэра. Плюс то, о чем говорит в интервью Дмитрий Баринов. Некоторые игроки не выполняют того, что от них требуется...

— Это вы еще мягко переформулировали огненный спич капитана.

— Я не собирался его цитировать — просто передал смысл. А Баринов в нынешней ситуации имеет право и на более жесткие высказывания. На то он и капитан.

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«Локомотив» прервал свою серию из 5 поражений подряд в РПЛ и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками в 13 играх.

«Торпедо» идет на последнем, 16-м месте с 6 очками в 13 встречах. Игра с «Локомотивом» стала для автозаводцев первой под руководством нового главного тренера Андрея Талалаева.

Валерий Непомнящий
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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