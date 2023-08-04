Непомнящий: «Спартак» будет претендовать на чемпионство»

Знаменитый российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, какие команды ему понравились на старте нового сезона чемпионата России.

«Краснодар», мне кажется, сегодня грозная сила, и он реально будет претендовать на место в четверке, по меньшей мере. В начале еще можно было бы выделить «Рубин», но в последней игре с «Оренбургом» как-то он не очень блеснул. Какого-то устоявшегося мнения о ярких командах сейчас нет. Понятно, что «Спартак» — команда, которая будет претендовать. Но «Спартак» — команда настроения, неизвестно, чего от нее ждать. Если не считать игры ЦСКА в матче против «Урала», то потом они себя тоже проявили как положено. Все размыто пока", —приводит слова Непомнящего «Газета.ру».