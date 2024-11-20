Непомнящий считает, что Файзуллаеву повезло с ЦСКА

Сегодня, 16:31
Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий высказался об игре узбекского вингера армейцев Аббосбека Файзуллаева.
«Мне очень нравится Файзуллаев — хороший парень, умница, обладает хорошими качествами. То, что он надел футболку ЦСКА на командном фото сборной Узбекистана, наверное, говорит о его любви к клубу. Для меня такой его жест стал открытием. Наверное, для него ЦСКА уже стал родным», — сказал Непомнящий Legalbet.
По его словам, Файзуллаев в ЦСКА точно нашел свою игру.
«Он один из ключевых игроков команды, но нельзя говорить, что это главный креативщик, потому что в команде еще есть люди со светлой головой. Но Файзуллаев дает эту скорость, разницу, находит интересные продолжения. У меня никогда нет позиции по вопросу, когда надо или нет уезжать игроку в другие клубы. Каждый футболист решает сам. Дальше уже как повезет. Вот с ЦСКА Файзуллаеву повезло, он нашел свою команду. Он раскрывается и растет», — добавил Непомнящий.
В этом сезоне 21-летний Файзуллаев провел за ЦСКА 19 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года.
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|4
|Динамо
|15
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|30
|5
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|15
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|ЦСКА
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|15
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|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
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|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
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|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
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Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
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Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
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Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)