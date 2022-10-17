Непомнящий спрогнозировал, какие места займут ЦСКА и «Спартак» по итогам сезона РПЛ

Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» после дерби оценил шансы армейцев и спартаковцев на медали.

— Как полагаете, кто из участников дерби к концу чемпионата будет в таблице выше?

— ЦСКА. «Спартак» сейчас на кураже, но стабильности не хватает. А у армейцев и обойма мощнее, и скамейка длиннее.

— Ну а первым будет «Зенит»?

— Сто процентов! Даже не представляю, что может помешать ему снова стать чемпионом. ЦСКА завоюет серебро. А «Спартак» — бронзу. По крайней мере, именно такой расклад кажется наиболее реалистичным после 13 туров.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 13-го тура РПЛ завершился со счетом 2:2.

Красно-белые занимают второе место с 26 очками, у армейцев — третья строчка и 25 очков. Лидирует «Зенит», у которого 33 очка.