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Сегодня, 14:00

Непомнящий: «ЦСКА завоюет серебро. А «Спартак» — бронзу»

Непомнящий спрогнозировал, какие места займут ЦСКА и «Спартак» по итогам сезона РПЛ
Александр Кружков
Обозреватель
Валерий Непомнящий.
Фото Никита Успенский

Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» после дерби оценил шансы армейцев и спартаковцев на медали.

— Как полагаете, кто из участников дерби к концу чемпионата будет в таблице выше?

— ЦСКА. «Спартак» сейчас на кураже, но стабильности не хватает. А у армейцев и обойма мощнее, и скамейка длиннее.

— Ну а первым будет «Зенит»?

— Сто процентов! Даже не представляю, что может помешать ему снова стать чемпионом. ЦСКА завоюет серебро. А «Спартак» — бронзу. По крайней мере, именно такой расклад кажется наиболее реалистичным после 13 туров.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. «Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым улыбались». Помощник главного тренера ЦСКА — о прошедшем дерби

Матч между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 13-го тура РПЛ завершился со счетом 2:2.

Красно-белые занимают второе место с 26 очками, у армейцев — третья строчка и 25 очков. Лидирует «Зенит», у которого 33 очка.

Валерий Непомнящий
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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