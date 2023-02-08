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Сегодня, 19:04

Валерий Непомнящий: «Дзюба нужен чемпионату России. Он еще способен на многое»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Что я рад за Артема, это слишком громко сказано. Но я понимаю, что такой игрок нужен чемпионату России. Дзюба еще способен на многое. Он точно игрок для первой шестерки или восьмерки премьер-лиги. У «Локомотива» трудная ситуация. Дзюба, конечно, поможет», — приводит «РБ Спорт» слова Непомнящего.

Также он ответил на вопрос, какой совет мог бы дать главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову, как себя вести с Дзюбой.

«Давать такие советы — это все равно что подбирать невесту для жениха. Здесь не может быть советов. Не так Галактионов будет думать об этом, как сам Дзюба. Когда он пришел в «Томь», у нас с ним был очень короткий разговор. Я ему сказал: «У тебя появился шанс доказать». Он ответил: «Я все понимаю». На этом его мотивация от меня закончилась», — добавил специалист.

Ранее «СЭ» сообщил, что 34-летний футболист прошел медосмотр для завершения перехода в московский клуб. 7 февраля появилась информация о том, что Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-kak-galaktionovu-vesti-sebya-s-dzyuboj-zdes-ne-mozhet-by-t-sovetov/
Артем Дзюба
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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