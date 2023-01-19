Непомнящий предложил увеличить количество матчей между «Спартаком» и ЦСКА

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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий заявил, что российский футбол может прожить в условиях изоляции.
«Мы можем прожить и в закрытом режиме. Существуют же закрытые лиги: НБА, НХЛ или наша КХЛ. Понимаю, что игроков из Европы не позовешь, но можно из Азии или Южной Америки. Для нас сейчас появился уникальный шанс, чтобы мы смогли повысить уровень нашего футбола, как ни странно это звучит. Теперь тема попадания в еврокубки закрывается, что будет шансом для отечественных тренеров не бояться проигрывать, работать творчески. Я не согласен, что у нас нет талантливых футболистов. У нас много игроков, которые могут вырасти в футболистов мирового уровня», — приводит слова Непомнящего Legalbet.
Также 79-летний специалист предложил увеличить количество матчей в РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.
«Сейчас на первые роли должны выходить футбольные чиновники. Они должны повысить интерес к нашему чемпионату, когда на трибунах становится меньше людей и европейских игроков. Можно сделать в чемпионате игры категории А, чтобы, например, «Спартак» и ЦСКА играли не два раза, а раз восемь», — сказал Непомнящий.
Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.
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Основные источники исследования