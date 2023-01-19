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Сегодня, 13:28

Непомнящий предложил увеличить количество матчей между «Спартаком» и ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий заявил, что российский футбол может прожить в условиях изоляции.

«Мы можем прожить и в закрытом режиме. Существуют же закрытые лиги: НБА, НХЛ или наша КХЛ. Понимаю, что игроков из Европы не позовешь, но можно из Азии или Южной Америки. Для нас сейчас появился уникальный шанс, чтобы мы смогли повысить уровень нашего футбола, как ни странно это звучит. Теперь тема попадания в еврокубки закрывается, что будет шансом для отечественных тренеров не бояться проигрывать, работать творчески. Я не согласен, что у нас нет талантливых футболистов. У нас много игроков, которые могут вырасти в футболистов мирового уровня», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

Также 79-летний специалист предложил увеличить количество матчей в РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Сейчас на первые роли должны выходить футбольные чиновники. Они должны повысить интерес к нашему чемпионату, когда на трибунах становится меньше людей и европейских игроков. Можно сделать в чемпионате игры категории А, чтобы, например, «Спартак» и ЦСКА играли не два раза, а раз восемь», — сказал Непомнящий.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: Legalbet

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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32%

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24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
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П2

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1.86

ТБ 3

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1.63

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Матч завершен

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30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Валерий Непомнящий
РПЛ
6
4
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