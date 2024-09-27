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Сегодня, 07:46

Новиков: «Надеюсь, что «Ахмат» не будет часто фолить, чтобы срывать атаки ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от матча красно-синих против «Ахмата» в 10-м туре чемпионата России.

«Будет ли сложно ЦСКА? А когда бывает легко сейчас в РПЛ? На данный момент нет проходных матчей, в каждом нужно бороться. Игра должна получиться интересной. Я надеюсь, что «Ахмат» не будет часто фолить, чтобы срывать атаки армейцев. А вот если будет много нарушений, то это, конечно, может повлиять на рисунок матча. Разумеется, я жду победы ЦСКА. Надеюсь, что так и случится», — цитирует «РБ Спорт» Новикова.

Матч ЦСКА — «Ахмат» состоится в субботу, 28 сентября, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-nadeyus-chto-ahmat-ne-budet-chasto-folit-v-matche-s-tsska/
Футбол
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков

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