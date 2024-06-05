Новиков: «Очевидно, что шестое место послужило поводом для увольнения Федотова»

Сегодня, 06:55
Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал назначение Марко Николича главным тренером ЦСКА.
«Очевидно, что шестое место послужило поводом для увольнения Федотова. Но это уже дело прошлое, как говорится. Если говорить о будущем, то очень важно, чего именно ждет Николич от трансферного лета. Посмотрим, как изменится состав, только после этого будет понятно, каким будет ЦСКА в следующем сезоне. Какое место нужно будет занять Николичу, чтобы его не уволили через год? ЦСКА — этот тот клуб, который всегда должен быть первым, болельщики меня поймут. Но если уже все так дается с трудом, то и третье место при условии хорошей игры в Кубке станет неплохим результатом для начала. Я подчеркиваю, что для начала. Николич должен постепенно стремиться к победе в чемпионате России, иначе в работе главного тренера ЦСКА нет никакого смысла», — цитирует «РБ Спорт» Новикова.
Во вторник, 4 июня, ЦСКА объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем. Он заменит уволенного Владимира Федотова.