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Сегодня, 18:18

Новиков: «Будем надеяться, что Дзюба выпустит сома из рук и найдет себе новый клуб»

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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков ответил на вопрос о дальнейшей карьере российского нападающего Артема Дзюбы.

«Не пора ли Артему заканчивать карьеру? Мы не можем залезть к нему в голову и узнать дальнейшие планы. Но я не удивлюсь, если он уже этим летом подпишет контракт с каким-то клубом из РПЛ. Артем вполне еще может поиграть на высоком уровне.

Так что будем надеяться, что Дзюба выпустит сома из рук и найдет себе новый клуб (смеется)», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Дзюба ранее выступал за «Локомотив», в который перешел зимой 2023 года. В составе москвичей форвард провел 39 игр, в которых забил 12 мячей и отдал 9 результативных передач. 29 мая 2024 года железнодорожники объявили об уходе 35-летнего Дзюбы в связи с истечением срока трудового договора.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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