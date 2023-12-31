Валерий Новиков: «Однажды чуть не встретили Новый год в поезде»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился новогодней историей из своей жизни.

«Был один интересный случай. Однажды мы перед Новым годом поехали на сборы в Кисловодск. Это было в 1981 году. Обратно самолетом должны были вернуться 30 декабря, но аэропорт закрыли на два дня. Пришлось добираться поездом, а путь составляет в таком случае полтора дня. Билетов сразу на всю команду, разумеется, не было. Нас разбросали по 5-6 человек в плацкартные вагоны в разные поезда. Рано утром 31 декабря попали в Москву, но успели все! Так что теоретически могли встретить Новый год в поезде, но обошлось», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Новиков выступал за ЦСКА с 1978 по 1987 год. В составе армейцев он становился победителем юношеского турнира УЕФА, молодежного чемпионата Европы и Первой лиги СССР.