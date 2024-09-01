Новиков считает, что Николич наладил игру ЦСКА в обороне

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал игру армейцев в обороне в текущем сезоне. 31 августа ЦСКА обыграл «Химки» (2:0) в 7-м туре РПЛ.

«Ребята третий раз подряд закончили матч без пропущенных голов. Это говорит о том, что сейчас ничего в обороне менять не нужно. Наладил ли Николич игру в обороне? Если уже три раза подряд побеждают и не пропускают, то да. Тренерский штаб видит все эти результаты, поэтому пока менять точно ничего не будут, как мне кажется.

Сможет ли команда бороться в таком составе за первое место? Рано об этом говорить, да и попробуй еще побороться с «Зенитом», когда у них такой подбор футболистов. Но я, конечно, не исключаю, что армейцы способны это сделать», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

ЦСКА с 13 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда дома сыграет против «Зенита».