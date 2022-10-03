Валерий Новиков считает, что игры с «Динамо» и «Спартаком» станут определяющими для ЦСКА

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал победу армейцев над «Химками» в 11-м туре РПЛ (2:1).

«ЦСКА выглядел уверенно, но вот после гола «Химок» была напряженная игра. Самое главное, что довели матч до логического конца и взяли три очка. Задачу ребята выполнили», — цитирует «РБ Спорт» Новикова.

Также он поделился ожиданиями от предстоящих матчей ЦСКА против «Спартака» и «Динамо».

«Эти игры будут определяющими для команды в плане перспектив за первые места. «Спартак» недавно обыграл «Зенит», «Динамо» выглядит прилично, но и ЦСКА неплохо играет. Будут встречи примерно равных команд. Федотов определит стратегию на эти игры, но, условно говоря, 4 очка в этих двух поединках стали бы неплохим результатом», — добавил экс-вратарь ЦСКА.

На данный момент ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ (23 очка).

8 октября армейцы проведут матч с «Динамо», а 16 октября сыграют со «Спартаком».