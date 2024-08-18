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Сегодня, 12:55

Валерий Овчинников: «Соболев был двумя ногами в другой команде, а сейчас непонятно где»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился мнением о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

«Ситуация, которая произошла у Соболева со «Спартаком», довольно сложная. Он ведь почти двумя ногами был в другой команде, а сейчас он непонятно где. У него же есть агент, который проводил какую-то работу. Есть, с кого спросить. С него начинать надо.

А за что «Спартак» должен прощать Соболева? Что он такого сделал? В футболе слова «простить» нет. Если ты игрок «Спартака», то не можешь перейти в другой клуб? В теории, мы еще можем увидеть Соболева в составе «Спартака», — цитирует Овчинникова Legalbet.

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит».

Источник: legalbet.ru
Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Валерий Овчинников
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