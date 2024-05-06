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Валерий Овчинников: «Соболев — непредсказуемый товарищ. На любой конфликт готов идти во время игры»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников в интервью «СЭ» высказался об игре «Спартака» против «Пари НН» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

— Мне качество игры «Пари НН» — «Спартак» не особо понравилось, — говорит Овчинников. — Показалось, что одна команда владела мячом 85 процентов времени, другая — 15. А толку? Счет на табло. Перекатывали друг другу... Пара моментов, не более того.

— «Спартак» не наиграл на победу?

— Наиграл? Не знаю... Команда адаптировалась к новому главному тренеру. Играют спокойнее, увереннее, степеннее. Но где нерв? Где ярость? Где страсть?

— Как вам тогда «Пари НН»?

— Тут футболистам есть что доказывать. Команду возглавил серб. К чему это приведет? В следующем сезоне могут подъехать уже игроки с Балкан. Так? А у нынешних исполнителей контракты, зарплаты. Есть что терять. Поэтому бились, сражались от обороны. Заслужили ничью. Повторюсь, «Спартак» мало что создал. Гости как сытые коты вокруг штрафной ходили... Я не почувствовал, что они во что бы то ни стало хотят вырвать три очка. Не хватило куража. Ну владели мячом, ну пасовали друг другу... Ну и что? Кому-то нравится такой футбол? Лично мне — не особо.

— Вам Слишкович не напоминает Абаскаля?

— Чем?

Форвард &laquo;Динамо&raquo; Константин Тюкавин забил красивый гол в&nbsp;ворота &laquo;Сочи&raquo; (3:2). «В золотой гонке болею за «Динамо» из-за Тюкавина. У «Спартака» где нерв, ярость, страсть?» Мнение Бормана

— Часто меняет стартовый состав.

— Я придерживаюсь старой формулы. Победный состав не меняют. Обыграли «Динамо», так зачем что-то перетасовывать опять? К чему привели эти эксперименты? 0:0. Ну-ну.

— Ждали в старте Соболева?

— Вот про него мне сложно что-то сказать...

— Вот как?

— Я его не знаю. Но по телевизору вижу, что у парня такой характер...

— Какой?

— Своеобразный человек, как мне кажется. На любой конфликт готов идти во время матча. На любой... Очень агрессивно себя ведет. Непредсказуемый товарищ.

Александр Соболев
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Валерий Овчинников
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