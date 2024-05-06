Валерий Овчинников: «Соболев — непредсказуемый товарищ. На любой конфликт готов идти во время игры»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников в интервью «СЭ» высказался об игре «Спартака» против «Пари НН» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

— Мне качество игры «Пари НН» — «Спартак» не особо понравилось, — говорит Овчинников. — Показалось, что одна команда владела мячом 85 процентов времени, другая — 15. А толку? Счет на табло. Перекатывали друг другу... Пара моментов, не более того.

— «Спартак» не наиграл на победу?

— Наиграл? Не знаю... Команда адаптировалась к новому главному тренеру. Играют спокойнее, увереннее, степеннее. Но где нерв? Где ярость? Где страсть?

— Как вам тогда «Пари НН»?

— Тут футболистам есть что доказывать. Команду возглавил серб. К чему это приведет? В следующем сезоне могут подъехать уже игроки с Балкан. Так? А у нынешних исполнителей контракты, зарплаты. Есть что терять. Поэтому бились, сражались от обороны. Заслужили ничью. Повторюсь, «Спартак» мало что создал. Гости как сытые коты вокруг штрафной ходили... Я не почувствовал, что они во что бы то ни стало хотят вырвать три очка. Не хватило куража. Ну владели мячом, ну пасовали друг другу... Ну и что? Кому-то нравится такой футбол? Лично мне — не особо.

— Вам Слишкович не напоминает Абаскаля?

— Чем?

— Часто меняет стартовый состав.

— Я придерживаюсь старой формулы. Победный состав не меняют. Обыграли «Динамо», так зачем что-то перетасовывать опять? К чему привели эти эксперименты? 0:0. Ну-ну.

— Ждали в старте Соболева?

— Вот про него мне сложно что-то сказать...

— Вот как?

— Я его не знаю. Но по телевизору вижу, что у парня такой характер...

— Какой?