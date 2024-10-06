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Сегодня, 15:47

Овчинников: «Галактионов — лучший тренер РПЛ, его задорные футболисты просто вздрючили «Спартак»

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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал победу московского «Локомотива» над «Спартаком» (3:1) в 10-м туре РПЛ.

«В предыдущей игре не Станкович перемудрил с тактикой, а «Локомотив» перемудрил со «Спартаком», поэтому и счет 3:1, все наоборот. Юные, молодые и задорные российские футболисты просто взяли и вздрючили «Спартак»! У «Локомотива» правильное направление — и тренер свой, и игроки свои.

Честно, я скептически относился к Галактионову, а теперь свою скептику убрал. Он своей работой доказывает, что все делает правильно. Сейчас это лучший тренер в РПЛ», — приводит слова Овчинникова Legalbet.

После десяти матчей железнодорожники идут на третьем месте в таблице чемпионата России с 24 очками. В следующем матче команда Михаила Галактионова примет "Крылья Советов" 6 октября.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)

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