Овчинников: «Раньше болельщики «Спартака» жгли на трибунах, сейчас уже они успокоились»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что болельщики московского «Спартака» изменились.

«Сейчас уже не времена Романцева и спартаковские болельщики уже не те. Раньше они жгли на трибунах, сейчас уже они успокоились. Видимо, сытыми стали. Как сытые коты! Не такие яркие они уже. Поют, но что-то не так громко. Фанаты сейчас не ходят на матчи из-за бойкота? Ну, и о чем разговор тогда», — цитирует Legalbet Овчинникова.

После шести туров «Спартак» с 11 очками занимает 5-е место в турнирной таблице.