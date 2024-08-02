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Сегодня, 04:37

Овчинников: «Чего-то интересного и нового в «Спартаке» Станковича нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников рассказал, что думает об игре «Спартака» под руководством нового главного тренера Деяна Станковича.

«Победа над «Динамо» дала глоток кислорода «Спартаку», наконец, разбомбили динамовцев. Но пока я ничего нового под руководством Станковича не увидел, так что пока никак. Не сказать, что он привнес что-то новое. Игра не такая как при Абаскале, но имею ввиду, что чего-то интересного и нового нет.

Вы думаете, что «Спартак» станет чемпионом с таким руководством? Думаю, сами сможете ответить. Есть такая песня: «Стою на полустаночке, в цветастом полушалочке». Красно-белого цвета. Боюсь, что «Спартак» может только ожидать», — цитирует Legalbet Овчинникова.

В трех матчах под руководством Станковича "Спартак" потерпел одно поражение (0:2 от «Оренбурга») и одержал две победы (3:1 над «Химками» и 3:0 над «Динамо»).

Источник: Legalbet
Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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