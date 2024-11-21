Валерий Овчинников: «Нужно назначить Романцева президентом «Спартака». Он такой порядок наведет!»

Известный российский тренер Валерий Овчинников в интервью «СЭ» высказался о текущей игре московского «Спартака».

— У «Спартака» при Станковиче перспективы просматриваются?

— Да все идет по кругу в этом клубе.

— Почему?

— Ну о каком прогрессе вы говорите? На каком месте команда закончила первый круг?

— На пятом.

— Вопросы еще есть? «Спартак» априори должен быть первым.

— Так было при Романцеве.

— Вот вам и ответ. Романцев Олег Иванович — фамилия, имя и отчество. А все остальные... Извините. Они могут мне все что угодно рассказывать про то, как «Спартак» каждый год перестраивается. Да он не перестраивается, а закапывается все глубже и глубже! Первый круг закончился — пятое место. Где Олег Иваныч и где вся эта компания?

— И что вы предлагаете?

— Секундочку. Олег Иванович жив-здоров, обращайтесь к нему. В чем проблема? Почему бы его не назначить президентом клуба? С реальными полномочиями. Думаете, он не в форме? Да Романцев там такой порядок сразу наведет! Олег Иваныч — он и в Африке Олег Иваныч. Почему «Спартак» все время зовет в тренеры иностранцев? Есть же хороший пример в той же Москве.

— «Локомотив»?

— Да. Галактионов меня приятно удивил. Я не сильно в него верил после его работы в «Пари НН». Но как он перестроил команду, как сделал ставку на молодежь, россиян! Получается весьма интересно. Вот за этой командой любопытно наблюдать. Галактионов идет по пути Юрия Палыча Семина. И если бы Романцев стал президентом «Спартака», думаю, команду тренировал бы молодой, перспективный российский специалист.