Валерий Овчинников: «Нужно назначить Романцева президентом «Спартака». Он такой порядок наведет!»

Сегодня, 13:30
Известный российский тренер Валерий Овчинников в интервью «СЭ» высказался о текущей игре московского «Спартака».
— У «Спартака» при Станковиче перспективы просматриваются?
— Да все идет по кругу в этом клубе.
— Почему?
— Ну о каком прогрессе вы говорите? На каком месте команда закончила первый круг?
— На пятом.
— Вопросы еще есть? «Спартак» априори должен быть первым.
— Так было при Романцеве.
— Вот вам и ответ. Романцев Олег Иванович — фамилия, имя и отчество. А все остальные... Извините. Они могут мне все что угодно рассказывать про то, как «Спартак» каждый год перестраивается. Да он не перестраивается, а закапывается все глубже и глубже! Первый круг закончился — пятое место. Где Олег Иваныч и где вся эта компания?
— И что вы предлагаете?
— Секундочку. Олег Иванович жив-здоров, обращайтесь к нему. В чем проблема? Почему бы его не назначить президентом клуба? С реальными полномочиями. Думаете, он не в форме? Да Романцев там такой порядок сразу наведет! Олег Иваныч — он и в Африке Олег Иваныч. Почему «Спартак» все время зовет в тренеры иностранцев? Есть же хороший пример в той же Москве.
— «Локомотив»?
— Да. Галактионов меня приятно удивил. Я не сильно в него верил после его работы в «Пари НН». Но как он перестроил команду, как сделал ставку на молодежь, россиян! Получается весьма интересно. Вот за этой командой любопытно наблюдать. Галактионов идет по пути Юрия Палыча Семина. И если бы Романцев стал президентом «Спартака», думаю, команду тренировал бы молодой, перспективный российский специалист.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)