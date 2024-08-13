Овчинников: «У «Спартака» будут проблемы не только с «Ахматом»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал ничейный результат матча 4-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» (0:0).

«Я до игры был уверен на 100 процентов, что «Ахмат" не проиграет. После «Локомотива» (0:5) у них был стресс. Вы же видели состояние Адиева во время матча, он был очень перевозбужден. Игра шла с хорошим нервом со стороны «Ахмата».

У «Спартака» будут проблемы не только с «Ахматом», у них еще много проблем впереди. Со всеми командами им будет трудно. Большая группа команд в России будет играть в такой футбол против «Спартака». Странно, что Станкович мог этого не знать», — приводит слова Овчинникова Legalbet.

После этого матча «Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.