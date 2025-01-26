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Сегодня, 16:45

Валерий Овчинников считает, что РПЛ нужно расширить до 18 команд

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поддержал идею расширения РПЛ до 18 клубов.

«18 команд — это было бы нормально для России. У нас чуть тенденция не привела вообще к 12 командам. Считалось, что так лига будет более качественной и интересной, избавиться от футбольного балласта. Но территория-то у нас — от Калининграда и до Владивостока!

Хотим мы или не хотим, у нас в лиге появятся новые украинские клубы. Донецк, Луганск, Запорожье. Территории же входят в РФ. Футбол там будет», — заявил Овчинников Legalbet.

В чемпионате России выступает 16 команд начиная с 1998 года.

Источник: Legalbet
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РПЛ
Валерий Овчинников
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