Овчинников: «А захочет ли Семак, чтобы Дзюба ему руку жал?»

Известный российский тренер Валерий Овчинников в интервью «СЭ» прокомментировал конфликт нападающего Артема Дзюбы с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

— Вы видели интервью Дзюбы, где от него многим досталось?

— Не читал, не видел. Но наслышан.

— И что думаете?

— Зачем он дает интервью? Может, чтобы его не забывали? Так он и сейчас вроде на виду. В «Акроне» играет, на поле выходит.

— Зачем же он такие заявления делает?

— Видимо, не хочет потеряться. А вам-то, журналистам, что не нравится? Есть темы для обсуждений! Пиши — не хочу. Дзюба же дает вам чего-то жареного, с перчинкой. Вам разве плохо? В кого-то он плюнет, кого-то субстанцией обольет определенной... Многие только этого и ждут.

— Говорит, что Семаку с Галактионовым руку не пожмет.

— Во дела-то... Дзюба не понял самого главного. А хочет ли Семак, чтобы Дзюба ему руку жал? Вот что самое интересное. Где Семак и где Дзюба? Я вас умоляю...

— Где?

— Дзюба еще год-два поиграет в футбол. Дай бог ему здоровья. Но станет ли он тренером? Это большой вопрос. А Семак и как футболист состоялся, и уже шесть лет с «Зенитом» выигрывает чемпионство. Почувствуйте разницу! Семак и Дзюба — две разные весовые категории! Нет, понятно, что если поставить их на весы, Дзюба превзойдет Семака. А в остальном... Совсем не уверен. Никакого знака равенства между ними поставить нельзя. Семак — футбольный тяжеловес. Вот и все.