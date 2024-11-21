Овчинников: «А захочет ли Семак, чтобы Дзюба ему руку жал?»

Сегодня, 12:45
Известный российский тренер Валерий Овчинников в интервью «СЭ» прокомментировал конфликт нападающего Артема Дзюбы с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.
— Вы видели интервью Дзюбы, где от него многим досталось?
— Не читал, не видел. Но наслышан.
— И что думаете?
— Зачем он дает интервью? Может, чтобы его не забывали? Так он и сейчас вроде на виду. В «Акроне» играет, на поле выходит.
— Зачем же он такие заявления делает?
— Видимо, не хочет потеряться. А вам-то, журналистам, что не нравится? Есть темы для обсуждений! Пиши — не хочу. Дзюба же дает вам чего-то жареного, с перчинкой. Вам разве плохо? В кого-то он плюнет, кого-то субстанцией обольет определенной... Многие только этого и ждут.
— Говорит, что Семаку с Галактионовым руку не пожмет.
— Во дела-то... Дзюба не понял самого главного. А хочет ли Семак, чтобы Дзюба ему руку жал? Вот что самое интересное. Где Семак и где Дзюба? Я вас умоляю...
— Где?
— Дзюба еще год-два поиграет в футбол. Дай бог ему здоровья. Но станет ли он тренером? Это большой вопрос. А Семак и как футболист состоялся, и уже шесть лет с «Зенитом» выигрывает чемпионство. Почувствуйте разницу! Семак и Дзюба — две разные весовые категории! Нет, понятно, что если поставить их на весы, Дзюба превзойдет Семака. А в остальном... Совсем не уверен. Никакого знака равенства между ними поставить нельзя. Семак — футбольный тяжеловес. Вот и все.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)