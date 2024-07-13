Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:55

Валерий Овчинников усомнился в авторитете Галактионова в «Локомотиве»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил работу главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова.

«О «Локомотиве» будем иметь представление после первых пяти туров. Думаю, трансферная политика идет от желания главного тренера и спортивного директора. Значит, их устраивает, что лидеры покидают клуб. Галактионов сказал, что для него стал неожиданностью уход Глушенкова и Миранчука? Это очень плохо. Галактионов должен во все ситуации влезать, держать все на контроле. Он неправ в этом случае.
Ему надо брать пример с Юрия Павловича Семина. Он бы рассказал, как он удерживал Миранчуков, как он комплектовал команду. Он влезал во все вопросы. Наверное, поэтому его и убрали из клуба, не любили его определенные люди. Но он держал всю футбольную жизнь на пульсе. Это Семин! А вот нынешняя ситуация говорит об авторитете Галактионова, что очень плохо. Если его еще и о трансферах не спрашивают. Но это вина только главного тренера. Это такое поколение», — приводит LegalBet слова Овчинникова.

Михаил Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. В сезоне-2023/24 железнодорожники заняли четвертое место в РПЛ.

Источник: Legalbet
0
Читайте также
Италию могут отстранить от еврокубков и лишить права на проведение Евро-2032
Благотворительный матч звезд НХЛ и КХЛ пройдет 20 июля
Врачи осмотрели семерых из 16 незаконно удерживавшихся в Уфе детей
У «Арсенала» огромный долг, в «Родину» пришел Газзаев, «Сочи» — дороже всех, у двух клубов нет стадиона. Что происходит в Первой лиге перед стартом сезона
В Киеве рассказали о сроках поставки F-16 Бельгией
Сын убитой медведем дрессировщицы рассказал о причине агрессии животного
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Полузащитник «Ривер Плейт» Барко вылетел в Россию для завершения перехода в «Спартак»