Валерий Овчинников — о легионерах РПЛ: «Имитация смерти на поле просто бесит!»

Известный российский тренер Валерий Овчинников в интервью «СЭ» объяснил, почему его возмущает большое количество легионеров в РПЛ.

— Похоже, вы с каждым годом к иностранцам относитесь все критичнее и критичнее.

— Их просто слишком много! А что они творят на поле?!

— Это вы о чем?

— Когда их еле-еле коснется соперник, катания по газону, крики, визги, симуляции! Разве это может нравиться? Имитация смерти на поле уже просто меня бесит! Стыки и борьба — это не про них. Они все время выпрашивают карточки для соперников, хотят вызвать к себе жалость. Только мне их не жалко!