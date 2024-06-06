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Сегодня, 06:07

Шмаров: «В переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» логики нет никакой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал информацию о возможном переходе форварда красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Я, конечно, информацией не владею, но в переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» логики нет никакой. Мне кажется, это какой-то бред! Как я его игру могу оценить в прошлом сезоне? Я особо за ним не следил, но результата нет у всей команды. Все болельщики ждут хорошей игры и результата. Получается, что Соболев не очень хорошо выступил», — цитирует Legalbet Шмарова.

В сезоне-2023/24 Соболев сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/shmarov-v-perehode-soboleva-v-zenit-net-logiki/
Александр Соболев
Валерий Шмаров
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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