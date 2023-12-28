Шмаров — о Цымбаларе: «Илья был великим игроком! Очень жаль, что он рано нас покинул»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился воспоминаниями об экс-игроке красно-белых Илье Цымбаларе.

Цымбаларь скончался 28 декабря 2013 года в возрасте 44 лет.

«Только теплые воспоминания и слова об Илье как о спортсмене и, конечно, как о человеке. Он был великим игроком, был великим левоногим технарем. Жалко, что я с ним так мало поиграл в одной команде. Очень жаль, что он рано нас покинул», — сказал Шмаров «СЭ».

Илья Цымбаларь выступал за «Спартак» с 1993 по 1999 год, вместе с красно-белыми шесть раз становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны.