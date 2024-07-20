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Сегодня, 01:33

Шмаров: «Тяжело бороться с «Зенитом», «Динамо», «Краснодаром»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Тяжело бороться с «Зенитом», «Динамо», «Краснодаром». Все будет решаться в очных встречах. Как говорил Николай Петрович Старостин: «Чемпионом становится тот, кто не теряет очки со слабыми». В «Спартаке» новый тренер, посмотрим, желаю удачи.

Конечно, «Зениту» навяжут борьбу. Еще можно добавить ЦСКА и «Локомотив», — цитирует Metaratings.ru Шмарова.

В первом туре нового сезона в РПЛ «Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга». Матч пройдет в воскресенье, 21 июля. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Валерий Шмаров
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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