Шмаров: «Это 100% ошибка Мешкова, но уровень судейства в РПЛ изменить невозможно»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров высказался о судействе в матче 18-го тура против «Урала».

— Ошибка ли это Мешкова? Да, 100%, я уверен в этом.

— Стоит ли приглашать иностранных арбитров на матчи РПЛ? В нынешней ситуации хотя бы из Беларуси.

— Я не думаю, что это что-то изменит. Считаю, что уровень судейства в нашем чемпионате изменить невозможно.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь питерской команды — «Спартак». Московская команда отстает от сине-бело-голубых на 8 очков.