Вальке считает, что трансфер Пьянича в ЦСКА может помочь российскому футболу

Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке прокомментировал «СЭ» переход в ЦСКА полузащитника Миралема Пьянича.

Босниец, который известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус» и «Барселону», присоединился к московскому клубу в сентябре на правах свободного агента. Он успел провел за армейцев 2 матча, не отметившись результативными действиями.

«Трансфер Пьянича — это хорошо. Это показывает, что российский футбол существует, остается прекрасным футболом, каким и был», — сказал Вальке «СЭ».

Француз занимал пост генсека ФИФА с 2007 по 2015 год. Он был уволен в 2016 году по подозрению в коррупции при реализации билетов на чемпионаты мира. Впоследствии функционер был отстранен от футбольной деятельности до октября 2025 года.

В 2021 году Вальке был снова дисквалифицирован — за различные нарушения кодекса этики ФИФА. Срок наказания (6 лет и 8 месяцев) вступит в силу по окончании предыдущей дисквалификации.