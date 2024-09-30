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Сегодня, 14:51

Валуев о падении интереса к футболу: «Снижение — налицо»

Николай Валуев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о снижении интереса к футболу, согласно опросу ВЦИОМ.

«Снижение налицо, много факторов. Международка скукожилась. Как выйти из этого положения? Для начала обуздать аппетиты менеджеров и букмекеров. Но этого не случится, слишком вкусен пирог», — сказал Валуев «СЭ».

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год.

Согласно представленной информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период времени увеличилась с 43 до 77 процентов.

Количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 до 18 процентов.

(Александр Абустин)

Николай Валуев

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