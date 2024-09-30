Сегодня, 14:51
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о снижении интереса к футболу, согласно опросу ВЦИОМ.
«Снижение налицо, много факторов. Международка скукожилась. Как выйти из этого положения? Для начала обуздать аппетиты менеджеров и букмекеров. Но этого не случится, слишком вкусен пирог», — сказал Валуев «СЭ».
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год.
Согласно представленной информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период времени увеличилась с 43 до 77 процентов.
Количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 до 18 процентов.
(Александр Абустин)