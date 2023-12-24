Валуев: «Спорт номер один в России — футбол»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев назвал футбол спортом номер один в России.

«Спорт номер один в России — футбол. Как бы ни были интересны хоккей, бокс, фигурное катание и другие виды спорта, статистика показывает, что нашим болельщикам больше всего интересен именно этот вид спорта», — цитирует бывшего боксера Sport24.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал биатлон футбол самым популярным видом спорта в России.

После 18 туров чемпионата России по футболу-2023/24 «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице. «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка. Замыкает тройку лидеров «Динамо» (32 очка).