Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:29

Валуев: «Уход Малкома — потеря для «Зенита», но за такие деньги его надо было отпускать»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ и болельщик «Зенита» Николай Валуев высказался о влиянии продажи Малкома на результаты петербургской команды.

«Сказалась ли на «Зените» продажа Малкома? Малком действительно был лидером сине-бело-голубых, его уход — это потеря. Но за такие деньги игрока надо было отпускать», — приводит «РБ Спорт» слова Валуева.

Малком выступал за «Зенит» с 2019 года. Этим летом 26-летний бразильский футболист перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро, что сделало его самым дорогим футболистом в истории российского футбола.

В матче 3-го тура РПЛ сине-бело-голубые уступили «Динамо» (2:3) и на данный момент занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 4 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-valuev-malkom-by-l-liderom-zenita-ego-uhod-e-to-poterya-no-za-takie-den-gi-igroka-nado-by-lo-otpuskat/
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
Николай Валуев
4
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Теперь мы точно никому и ничего не должны». Первое интервью Дэвис и Смолкина после перехода в Грузию
Сеанс магии Месси. В безумном матче Лео вытащил «Интер Майами» из пропасти
Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей из-за зернового коридора
Суд заочно приговорил писателя Глуховского к 8 годам за дискредитацию ВС РФ
Тело умершего режиссера Джимбиновой больше года пролежало в квартире в Москве
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Урал» — «Спартак» и другие матчи
Адиев считает, что Алип за год в «Зените» стал на уровень сильнее
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Динамо»
Гендиректор «Балтики» Волженкин: «После игры с «Факелом» было ощущение, что весь город говорит только о футболе»
Фомин считает, что победа над «Зенитом» может стать плацдармом для будущих успехов «Динамо»
Агент Тюкавина: «Костя — один из лучших. Делает свою работу как киллер»
Полузащитнику «Зенита» Барриосу грозит дисквалификация на срок от 3 до 6 матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Спартаке» объяснили, почему Рябчук заявлен как португалец

Адиев считает, что Алип за год в «Зените» стал на уровень сильнее