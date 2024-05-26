Валуев: «Победа «Зенита» — чудо-расчудесное»

Бывший чемпион мира по боксу и боелльщик «Зенита» Николай Валуев поделился впечатлениями от победы сине-бело-голубых в чемпионате России.

«Очень переживали. Не так были уверены, что это произойдет — все было на грани. Воспринимаю это как чудо-расчудесное, здорово! Весь Питер гуляет и радуется за родную команду. Это трудовая победа, молодцы, поздравляю «Зенит» и всех петербуржцев. Но не надо расслабляться и почивать на лаврах. Хочется пожелать команде, чтобы в будущем она не доставляла таких больших переживаний», — приводит слова Валуева ТАСС.

«Зенит» стал чемпионом страны в субботу после победы в заключительном туре над «Ростовом» (2:1). Команда поднялась на первое место благодаря тому, что лидер турнира «Динамо» в параллельном матче уступил «Краснодару» (0:1).