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Сегодня, 14:30

Валуев считает, что Шевченко не имеет права говорить о возможном допуске российских команд

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко о возможном допуске российских команд на международные соревнования.

Ранее Шевченко заявил, что вопрос допуска российских команд не может рассматриваться.

«Шевченко не имеет права говорить что-то о возможном допуске российских команд. Но не удивлен его заявлению», — сказал Валуев «СЭ».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Андрей Шевченко
Николай Валуев
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