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Сегодня, 20:35

Валуев: «РФС правильно делает, что подает апелляции на решения ФИФА и УЕФА. Им нужно продолжать судиться»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции клубов РПЛ.

«РФС правильно делает, что подает апелляции на решения ФИФА и УЕФА, сейчас это единственный выход. Им нужно продолжать судиться — это важно для обозначения позиции сторон, для истории и архива. Есть ли смысл оспорить решения CAS в Верховном суде Швейцарии? Есть», — приводит «РБ Спорт» слова Валуева.

13 января стало известно, что CAS отклонил апелляцию российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановлении контрактов c легионерами.

Совместную апелляцию на данное решение подали 8 клубов РПЛ: «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-valuev-rfs-nuzhno-prodolzhat-sudit-sya-s-fifa-e-to-vazhno-dlya-oboznacheniya-pozitsii/
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