Вандерсон назвал преимущество «Зенита» перед другими командами РПЛ

Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон в интервью «СЭ» поделился мнением о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

— «Зенит» — главный гегемон последних лет в РПЛ. Кому по силам скинуть его с трона?

— «Зенит» определенно сильнее всех российских команд. Он уже шесть раз подряд выиграл золото. Клуб здорово работает! У них хорошая инфраструктура. Ну и есть деньги, что, наверное, важнее.

В прошлом сезоне хорошие шансы на чемпионство были как у «Краснодара», так и у «Динамо». Но «Зенит» очень силен. Он же потом еще и Кубок выиграл...

— Фанаты других клубов называют «Зенит» позором российского футбола.

— Смотрите, «Зенит» собрал костяк и ежегодно усиливает его двумя-тремя футболистами. Пока остальные набирают полностью новый состав. Думаю, в этом проблема. Потому что если в команде регулярно меняется полсостава, это просто безумие.

«Зенит» является действующим чемпионом страны, по итогам сезона-2023/24 клуб выиграл РПЛ в шестой раз подряд.