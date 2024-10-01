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Сегодня, 10:00

Вандерсон назвал преимущество «Зенита» перед другими командами РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон в интервью «СЭ» поделился мнением о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

— «Зенит» — главный гегемон последних лет в РПЛ. Кому по силам скинуть его с трона?

— «Зенит» определенно сильнее всех российских команд. Он уже шесть раз подряд выиграл золото. Клуб здорово работает! У них хорошая инфраструктура. Ну и есть деньги, что, наверное, важнее.

В прошлом сезоне хорошие шансы на чемпионство были как у «Краснодара», так и у «Динамо». Но «Зенит» очень силен. Он же потом еще и Кубок выиграл...

— Фанаты других клубов называют «Зенит» позором российского футбола.

— Смотрите, «Зенит» собрал костяк и ежегодно усиливает его двумя-тремя футболистами. Пока остальные набирают полностью новый состав. Думаю, в этом проблема. Потому что если в команде регулярно меняется полсостава, это просто безумие.

Вандерсон в &laquo;Краснодаре&raquo;. 2014-й год. «Галицкий закричал: «Вы все играете дерьмово!» Мы были на панике». Вандерсон — о «Краснодаре», «Динамо» и России

«Зенит» является действующим чемпионом страны, по итогам сезона-2023/24 клуб выиграл РПЛ в шестой раз подряд.

Вандерсон ду Карму (Вандерсон)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар

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