Вандерсон: «Галицкий прокричал: «Все играют дерьмово! Если вы ничего не исправите, я возьму новых футболистов!»

Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон в интервью «СЭ» вспомнил о взаимодействии с владельцем клуба Сергеем Галицким.

— Когда слышите про Сергея Галицкого, какие воспоминания приходят?

— Для меня это особенный человек. Он не только владелец «Краснодара», но и важнейший человек во всем футболе. Он многое сделал для страны. Построил академию, через которую прошло огромное количество ребят. Тот же Сафонов, который уехал в «ПСЖ». Отличный пример. Огромное уважение Галицкому за это.

— Самая яркая история, связанная с боссом клуба?

— Кажется, это случилось во время матча против «Мордовии». К перерыву мы проигрывали 0:1, и в раздевалке Сергей Николаевич прокричал: «Что это за игра? Дерьмо! Все 11 игроков играют дерьмово! Если вы ничего не исправите, я возьму новых футболистов!» Сейчас это забавно вспоминать. Но в тот момент все мы были на панике из-за того, что Галицкий вообще пришел в раздевалку, ха-ха!

Если честно, в первом тайме мы и правда играли дерьмово, но во втором тайме перевернули матч и победили 2:1. Президент умел нас зарядить и мотивировать на победы. Галицкий вообще очень заботится о клубе, постоянно делал для футболистов всё.

— В тот момент вы уже хорошо говорили по-русски?

— Я только спрашивал, что значит слово «дерьмо», ха-ха! Русские игроки учили меня разным словам. Я хорошо помню Юру Газинского, Павла Мамаева, Федора Смолова, Сергея Петрова... Недавно писал Газинскому и Смолову, пожелал им удачи после возвращения в «Краснодар».

Вандерсон выступал за «Краснодар» с 2012 до 2017 года, а также за «Динамо» с 2017 по 2018 год. Футболист завершил карьеру в 2021 году.