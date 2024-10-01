Вандерсон — о периоде в «Динамо»: «Три человека сказали, что не хотят меня видеть. Дерьмовая история»

Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон в интервью «СЭ» высказался о периоде игры в «Динамо».

— Из «Краснодара» вы ушли в «Динамо», но провели там только 14 матчей. Почему?

— Это странная ситуация. Я приходил туда в статусе звезды, чтобы играть в старте.

Тогда клуб вернулся из ФНЛ, команда была слабой. Помню, мы играли со «Спартаком», где я отдал хорошую голевую передачу. Спустя два матча забил хороший гол «Амкару». На следующую игру я снова вышел в старте, а затем присел на скамейку. У меня нет объяснения, почему так случилось. Дальше я выходил только на замену.

Прошло полгода после моего трансфера, и три человека в клубе сказали, что больше не хотят меня видеть. Попросили найти другую команду.

— Три человека — из руководства?

— Да. Дерьмовая история. В то время структура клуба была плохой. Зато сейчас там все на высшем уровне. Многие это отмечают.

— А что говорил тренер?

— Они постоянно менялись. Говорили, что шансы будут. Я ждал, хорошо тренировался, но ничего не менялось. Ужасное время.

Вандерсон выступал за «Динамо» с 2017 по 2018 год.