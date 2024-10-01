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Сегодня, 08:30

Вандерсон назвал идиотским отстранение российских клубов: «Запреты — полное дерьмо!»

Вандерсон заявил, что европейские клубы страдают от неучастия «Зенита» и «Краснодара» в Лиге чемпионов
Микеле Антонов
Корреспондент
Вандерсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон в интервью «СЭ» высказался об изоляции российского спорта.

— Как вы относитесь к изоляции российского спорта? И в чем клубам уровня «Краснодара» искать мотивацию без еврокубков?

— На мой взгляд, это абсолютно идиотская ситуация как для российских клубов, так и для всего спорта. Запреты — полное дерьмо! Например, я в Бразилии банально не могу посмотреть чемпионат России — только хайлайты.

Страдают футболисты, которые выступают в РПЛ. И страдают европейские клубы — ведь в Лиге чемпионов нет «Зенита» и того же «Краснодара», которые там выступали. Это хорошие и сильные клубы.

Вандерсон в &laquo;Краснодаре&raquo;. 2014-й год. «Галицкий закричал: «Вы все играете дерьмово!» Мы были на панике». Вандерсон — о «Краснодаре», «Динамо» и России

Российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Осенью 2023-го организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО. Из-за отстранения сборная России не смогла принять участие в чемпионате мира-2022 и Евро-2024.

Вандерсон ду Карму (Вандерсон)
ФК Краснодар

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