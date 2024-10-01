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Сегодня, 10:30

Вандерсон заявил о готовности сыграть за «Краснодар» в товарищеском матче

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон в интервью «СЭ» заявил о желании вернуться в Россию

— Вы бы хотели вернуться в Россию? Например, чтобы сыграть в ретроматче?

— Конечно! Я видел, что совсем недавно организовывал «Спартак». Туда еще Ари ездил! Но я бы, конечно, хотел вернуться в Краснодар, чтобы поблагодарить Сергея Галицкого, фанатов и снова сыграть на замечательном стадионе. Мне до сих пор пишут в комментариях слова благодарности за время, проведенное в «Краснодаре». Мне дико приятно. Значит, я был действительно важен для команды.

— А если бы была возможность поработать в клубе — скаутом или в другой роли...

— Это было бы здорово, очень этого хочу. Я, кстати, до сих пор в хорошей форме — постоянно играю в футбол. Сейчас моя любовь — футзал. Каждый день тренируюсь. Так что, возможно, вернусь в Россию, чтобы начать профессиональную карьеру, ха-ха!

Вандерсон в &laquo;Краснодаре&raquo;. 2014-й год. «Галицкий закричал: «Вы все играете дерьмово!» Мы были на панике». Вандерсон — о «Краснодаре», «Динамо» и России

Вандерсон выступал за «Краснодар» с 2012 до 2017 года, а также за «Динамо» с 2017 по 2018 год. Футболист завершил карьеру в 2021 году.

Вандерсон ду Карму (Вандерсон)
ФК Краснодар

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