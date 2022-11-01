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Сегодня, 16:30

Ваноли об уходе Федуна из «Спартака»: «Эта информация стала неожиданностью. Он оставил большое наследие»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» поделился мнением об уходе из клуба бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна.

— Следите ли за «Спартаком» сейчас? Удивились новости о том, что Леонид Федун его продал?

— Конечно, слежу, и всегда теперь буду следить, — сказал Ваноли. — Да, эта информация стала неожиданностью. Даже не думал, что президент так быстро покинет клуб. Он оставил большое наследие, нынешним владельцам «Спартака» повезло. Это молодая команда, которая имеет огромную ценность и по-настоящему способна бороться за чемпионство с «Зенитом»!

В августе нынешнего года компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун покинул совет директоров клуба и вышел из состава акционеров.

01.11.2022 | Бавария — Интер
Паоло Ваноли после победы &laquo;Спартака&raquo; над &laquo;Динамо&raquo; (2:1) в&nbsp;финале Кубка России 29&nbsp;мая 2022 года. Паоло Ваноли: «Думаю, однажды могу вернуться в «Спартак»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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